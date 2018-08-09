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09 Ağustos 2018 14:21

Fenerbahçe, Bursaspor hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Bursaspor hazırlıklarına başladı

09 Ağustos 2018 14:21


Fenerbahçe, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1. haftasında, kendi sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30’da başladı. Benfica maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve dayanıklılık koşusu ile başladıkları antrenmanı 2 grup halinde gerçekleştirdikleri 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü. Kanat organizasyonlarının ardından antrenman dar alanda yapılan taktiksel çalışmalarla noktalandı.


Fenerbahçe, cumartesi günü oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.




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