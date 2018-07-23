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23 Temmuz 2018 12:44

Fenerbahçe, Campbell’ın peşinde

Fenerbahçe, Arsenal’in kanat oyuncusu Joel Campbell’ı kiralamak için girişimlere başlıyor.

Fenerbahçe, Campbell’ın peşinde

23 Temmuz 2018 12:44


Fenerbahçe’nin, Arsenal’in 26 yaşındaki kanat oyuncusu Joel Campbell ile ilgilendiği öğrenildi. Phillip Cocu ile yeni bir sayfa açan sarı-lacivertliler, Arsenal’in 26 yaşındaki kanat oyuncusu Joel Campbell’i kiralamak istiyor. Geçtiğimiz sezon Real Betis’te kiralık olarak forma giyen Kosta Rika’lı futbolcu, La Liga’da 8 maçta forma giyerken takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Campbell, Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda Kosta Rika ile 2 maçta forma giymiş ve 1 asist yapmıştı. 26 yaşındaki futbolcu sol ve sağ kanatta oynamasının dışında forvet mevkisinde de görev yapabiliyor.




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