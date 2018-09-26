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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 7.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. Beşiktaş maçına ilk 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmaları ile antrenmanı tamamlarken; diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alan pas organizasyonları yaptı. Sarı-lacivertliler yine dar alan gerçekleştirilen çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.


Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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