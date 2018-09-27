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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 7.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı. İlk bölümde üst sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın ikinci bölümünde alt sahaya geçen futbolcular; pas çalışması yaptı. Hücum ve defans organizasyonlarının çalışıldığı antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.


Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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