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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 7.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Bu antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek ve oradan da kara yolu ile Rize'ye geçecek.

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