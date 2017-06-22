Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 12:35

Fenerbahçe, Datome ile uzatmak istiyor

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, İtalyan basketbolcusu Luigi Datome ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı düşünüyorTHY Euroleague ve Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe, Datome ile uzatmak istiyor

22 Haziran 2017 12:35

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, İtalyan basketbolcusu Luigi Datome ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı düşünüyor


THY Euroleague ve Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, şampiyonluklarda büyük rolü olan İtalyan basketbolcu Luigi Datome ile devam etmek istiyor. Başarılı basketbolcunun sözleşmesinin 1 yıl daha opsiyonu bulunuyor. İtalyan gazetesi La Gazzetta Dello Sport’un haberine göre Fenerbahçe, yıldız oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklif edecek. Haberde ayrıca Datome’nin NBA’den reddedemeyeceği bir teklif gelmemesi durumunda sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayacağı belirtildi.


Datome, Fenerbahçe ile bu sezon THY Euroleague’de 9.2 sayı, 3.7 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:25
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!