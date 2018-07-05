Fenerbahçe dayanıklılık ve kuvvet çalışması yaptı

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Phillip Cocu’nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.30’da salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya çıkan oyuncular koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrıldı ve 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. Pas organizasyonlarıyla süren antrenman, yan top organizasyonlarıyla tamamlandı.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına 6 Temmuz Cuma günü Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı çalışmayla devam edecek.