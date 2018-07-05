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05 Temmuz 2018 19:48

Fenerbahçe dayanıklılık ve kuvvet çalışması yaptı

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe dayanıklılık ve kuvvet çalışması yaptı

05 Temmuz 2018 19:48


Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Phillip Cocu’nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.30’da salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya çıkan oyuncular koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrıldı ve 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. Pas organizasyonlarıyla süren antrenman, yan top organizasyonlarıyla tamamlandı.


Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına 6 Temmuz Cuma günü Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı çalışmayla devam edecek.




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