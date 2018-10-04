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Fenerbahçe Deniz Yılmaz ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe genç futbolcusu Deniz Yılmaz ile profesyonel sözleşme imzaladı.


Fenerbahçe, futbol altyapısında yer alan 12 Ocak 2000 doğumlu Deniz Yılmaz'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Stoper mevkisinde oynayan genç futbolcunun imza töreninde Başkan Ali Koç ile Sportif Direktör Damien Comolli de yer aldı.


Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Deniz Yılmaz, “Çok gurur duyuyorum, çok mutluyum. Bana bu şansı tanıdıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünden sonra daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum” dedi.

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