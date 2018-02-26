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26 Şubat 2018 16:54

Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında oynayacağı Beşiktaş mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe derbi hazırlıklarına başladı

26 Şubat 2018 16:54


Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında, 1 Mart Perşembe günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda, dün ligde 3-1 kaybedilen Beşiktaş maçının on birinde forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmaları yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladıkları antrenmanı 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.


Sarı-lacivertlilerde kupa maçı hazırlıkları, yarın yapılacak çalışmalarla devam edecek.




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