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Fenerbahçe derbi hazırlıklarını Erwin Koeman'la sürdürüyor

Teknik Direktörü Phillip Cocu’nun görevine son veren Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını Erwin Koeman yönetiminde sürdürdü.

Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun görevine son veren Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını Erwin Koeman yönetiminde sürdürdü.


Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün sabah saatlerindeki antrenmanla sürdürdü. Erwin Koeman yönetimindeki antrenman, saat 11.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla tamamladı.


Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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