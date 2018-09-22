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Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 6.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında, pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman sınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından idman dar alanda gerçekleştirilen top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü. Kanat organizasyonları ve şut çalışmalarıyla devam eden çalışma, yine dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.


Fenerbahçe, yarın tesislerde yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarını sürdürecek.

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