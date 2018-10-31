İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 11.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde Erwin Koeman yönetiminde yapılan antrenman salonda yapılan core ve ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas organizasyonu yapan sarı-lacivertli futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maç uygulaması çalıştı. Antrenman, bireysel idmanlarla noktalandı.


Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de antrenmanın bir bölümünü takip etti.


Fenerbahçe derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.