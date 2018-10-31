Fenerbahçe derbi hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Erwin Koeman yönetiminde yapılan antrenman salonda yapılan core ve ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas organizasyonu yapan sarı-lacivertli futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maç uygulaması çalıştı. Antrenman, bireysel idmanlarla noktalandı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de antrenmanın bir bölümünü takip etti.

Fenerbahçe derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.