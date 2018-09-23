Fenerbahçe, derbi maç için kampa girdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan Başkan Ali Koç ile Başkanvekili Semih Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki, antrenmanı izledi.

Bu antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.