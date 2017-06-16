Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 09:06

Fenerbahçe, Dirar’ı açıkladı

Fenerbahçe, Monaco’da forma giyen Nabil Dirar anlaşıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, Dirar’ı açıkladı

16 Haziran 2017 09:06

Sarı-lacivertle takım, 31 yaşındaki futbolcuyu bugün saat 15.30’da İstanbul’a getiriyor. Dirar sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeyi imzalayacak.


Monaco’da forma giyen Nabil Dirar’ı kadrosuna katan Fenerbahçe, 31 yaşındaki oyuncuyu bugün saat 15.30’da İstanbul’a getiriyor. Tecrübeli futbolcu sağlık kontrollerinin ardından imza atacak. Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:


"Kulübümüz, futbolcu Nabil Dirar’ın kulübümüze transferi konusunda AS Monaco ile prensip anlaşmasına varmıştır.


Nabil Dirar, 16 Haziran 2017 Cuma günü saat 15:30’da İstanbul’a gelecek ve futbolcu ile görüşmeler burada devam edecektir. Ayrıca Dirar’ın sağlık kontrolleri İstanbul’da gerçekleşecektir.


Kamuoyunun bilgisine duyurulur."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:24
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:48
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!