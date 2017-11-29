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29 Kasım 2017 11:34

Fenerbahçe Doğuş, Baskonia deplasmanında

THY Euroleague’de son iki maçından galip ayrılan Fenerbahçe Doğuş, ligin 10.

Fenerbahçe Doğuş, Baskonia deplasmanında

29 Kasım 2017 11:34

haftasında yarın deplasmanda Baskonia Vitoria Gasteiz karşı karşıya gelecek.


THY Euroleague’in 10. haftasında Fenerbahçe Doğuş, yarın TSİ 22.30’da deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia Vitoria Gasteiz ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 9 haftada sarı-lacivertliler 6 galibiyet ve averajla üçüncü sırada bulunuyor. Baskonia ise 4 galibiyetle 11. sırada yer alıyor.



16. randevu


Fenerbahçe ile Baskonia bugüne kadar Euroleague’de 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 4 kez parkeden galip ayrılırken, İspanyol ekibi ise 11 kez rakibini mağlup etti. İki takım 2016 yılında Berlin’de düzenlenen Final-Four ilk maçında karşılaşmış, uzatmalarda Fenerbahçe 88-77’lik skorla galip gelerek, finale çıkmıştı.



İstatistiklerle iki takım


Baskonia, Euroleague’de bu sezon 81.0 sayı, 32.7 ribaund ve 18.8 ribaund ortalamalarıyla mücadele ederken, Fenerbahçe ise 79.6 sayı, 32.7 ribaund ve 19.3 asist ortalamalarıyla oynuyor. Ligde sarı-lacivertlileri 14.2 sayı ortalamasıyla oynayan Jan Vesely sırtlarken, İspanyol temsilcisinde ise Beaubois 14.0 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.


Bu önemli karşılaşmayı Luigi Lamonica, Sreten Radovic ve Matej Boltauzer üçlüsü yönetecek.




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