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23 Kasım 2017 11:16

Fenerbahçe Doğuş, Khimki’yi ağırlıyor

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague’in 9.

Fenerbahçe Doğuş, Khimki’yi ağırlıyor

23 Kasım 2017 11:16

haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Rus temsilcisi Khimki Moskova ile karşılaşacak.


THY Euroleague’in 9. haftasında Fenerbahçe Doğuş, evinde yarın saat 20.45’te Rus ekibi Khimki Moskova ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 8 haftada sarı-lacivertliler 5 galibiyetle üçüncü sırada yer alırken, Khimki ise 5 galibiyetle 7. sırada bulunuyor. Fenerbahçe ligde son olarak bir başka Rusya ekibi CSKA Moskova’yı deplasmanda 95-93’lük skorla mağlup etti.



7. randevu


Fenerbahçe ile Khimki, Euroleague’de bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, parkeden 4 kez galip ayrılırken, Rus ekibi ise 2 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında son olarak 2015-2016 sezonunda Rusya’da oynanan maçı Fenerbahçe 70-68’lik skorla kazandı.



İstatistiklerle iki takım


Fenerbahçe, ligde 75.0 sayı, 32.1 ribaund ve 19.9 asist ortalamasıyla mücadele ederken, Khimki ise 78.9 sayı, 35.0 ribaund ve 17.8 asist ortalamasıyla oynuyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 14.5 sayı ile oynayarak takımını sırtlıyor. Rus ekibinde ise Alexy Shved 19.3 sayı ile takımına katkıda bulunuyor.




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