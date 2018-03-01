Diğer
Kategoriler
01 Mart 2018 10:53

Fenerbahçe Doğuş, zorlu Real Madrid deplasmanında

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague’in 24.

Fenerbahçe Doğuş, zorlu Real Madrid deplasmanında

01 Mart 2018 10:53

hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid’e konuk olacak.


THY Euroleague’in 24. haftasında Fenerbahçe yarın TSİ 23.00’de Wizink Arena’da Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde oynadığı 23 maçta 16 galibiyet elde etti.


Fenerbahçe, Real Madrid ile Euroleague’de bugüne kadar 14 maçta mücadele etti. Söz konusu karşılaşmalardan sarı-lacivertliler, 6 kez parkeden galip ayrılırken, Madrid ise 8 kez rakibini mağlup etti. İki takım, bu sezon ligin 15. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabakayı Real Madrid 79-77’lik skorla kazandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
3
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    9°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    9°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç