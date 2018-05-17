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17 Mayıs 2018 10:59

Fenerbahçe Doğuş’un Final Four heyecanı başlıyor

Fenerbahçe Doğuş’un Final Four heyecanı yarın oynayacağı Zalgiris Kaunas maçı ile başlıyor.

Fenerbahçe Doğuş’un Final Four heyecanı başlıyor

17 Mayıs 2018 10:59


THY Euroleague’de ilk kez Final Four aşamasına yer verilen 1988 yılından bu yana 31. kez düzenlenecek olan organizasyona Sırbistan’ın başkenti Belgrad ev sahipliği yapıyor. Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş 4. kez üst üste Euroleague Final Four’da parkeye çıkıyor. Final Four ilk maçında yarın TSİ 19.00’da Litvanya temsilcisi Zalgiris’e karşı mücadele edecek Fenerbahçe rakibini mağlup etmesi durumunda finalde CSKA Moskova - Real Madrid maçının kazananıyla oynayacak.



4 kez üst üste Final Four


Sarı-lacivertliler tamamı üst üste ve Zeljko Obradovic yönetiminde olmak üzere kulüp tarihinde 4. kez THY Euroleague’de Final Four’a kalma başarısı gösterdi. Türk basketbol tarihinde Final Four organizasyonda 4 kez yer alan tek takım olan Fenerbahçe Doğuş, Maccabi Tel Aviv (2004, 2005) ve Olympiakos’un (2012, 2013) ardından ’şampiyon’ unvanını korumayı başaran üçüncü takım olmak için parkeye çıkacak.



Sinan Güler ilk olacak


Fenerbahçe Doğuş’da Marko Guduric, Brad Wanamaker, Nicolo Melli, Sinan Güler ve Jason Thompson dışındaki tüm oyuncular geçtiğimiz sezonun şampiyon kadrosunda yer alıyordu. Sarı-lacivertli ekibin şampiyon olması halinde Sinan Güler, THY Euroleague ve ULEB Avrupa Kupası’nı kazanma başarısı gösteren ilk Türk basketbolcu olacak.




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