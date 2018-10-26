Fenerbahçe, Eric Green ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı oyuncu Erick Green ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığını açıkladı.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Tyler Ennis'in yaşadığı sakatlık sonrası Amerikalı oyuncu Erick Green ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. 1.93 m boyunda olan ve her iki guard pozisyonunda da oynayabilen Erick Green, 2018-2019 sezonunun kalan bölümünde Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek.
Eric Green hakkında
California'da 9 Mayıs 1992 yılında dünyaya gelen Green, 2005-2008 yılları arasında Millbrook High School'da eğitim gördü. 2008-2009'da Paul VI CatholicHigh School'da eğitimine devam eden Green, 2009-2013 yılları arasında Virginia Tech ile kolej kariyerini sürdürdü. 2013 yazında NBA seçmelerine giren ve ikinci tur 46. sıradan Utah Jazz tarafından seçilen Green, 2013-14 sezonunda ilk profesyonel deneyimini İtalya'nın o dönemki EuroLeague temsilcilerinden MontepaschiSiena takımıyla yaşadı. Siena'daki başarılı performansı, Erick Green'e 2014 yazında NBA kontratı getirdi. 2014-15 sezonuna Denver Nuggets formasıyla başlayan Green, NBA'de 42 maça çıktı ve iki karşılaşmada da Gelişim Ligi tecrübesi yaşadı. Erick Green, 2016-17 sezonunda kariyeri için en önemli adımlardan birini atarak bir kez daha Avrupa'nın yolunu tuttu. Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Olympiacos ile sözleşme imzalayan Green, kırmızı-beyazlılar ile EuroLeague'de ve Yunanistan Ligi'nde final oynadı.
Eric Green'in Euroleague kariyer rekorları şöyle:
Verimlilik puanı: 33 (Valencia - Anadolu Efes - 20.10.2017)
Sayı: 28 (Olympiacos - Montepaschi Siena - 12.12.2013)
Toplam ribaund: 8 (Khimki Moskova - Valencia - 13.10.2017)
Asist: 7 (Maccabi Fox - Valencia - 7.12.2017)