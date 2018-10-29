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Fenerbahçe, Erwin Koeman ile çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 11.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Teknik Direktör Phillip Cocu ile yolların ayrılmasının ardından Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda takımın başında yardımcı antrenör Erwin Koeman yer aldı. MKE Ankaragücü maçında forma giyen oyuncular, idmanı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla noktalandı.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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