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Fenerbahçe Euroleague'de ilk maçına çıkıyor

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague’in ilk hafta maçında yarın Herbalife Gran Canaria’yı konuk ediyor.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'in ilk hafta maçında yarın Herbalife Gran Canaria'yı konuk ediyor.


Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague ilk hafta maçında Herbalife Gran Canaria'yı konuk ediyor. Mücadele yarın 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.



Fenerbahçe'de son durum


Fenerbahçe, bu sezon 2 resmi maça çıktı. Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde Anadolu Efes'e 62-65 mağlup olan Fenerbahçe, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ilk hafta karşılaşmasında ise Beşiktaş Sompo Japan'ı 78-73 geçmeyi bildi. Beşiktaş mücadelesinde Kostas Sloukas 16 sayı, 4 asist ve 3 ribaund, Nicolo Melli 14 sayı, 9 ribaund, 3 top çalma ve 2 asist, Sinan Güler de 14 sayı üretti.


Fenerbahçe, yaz döneminde oynadığı mücadelelerde ise şu skorları almıştı:



Fenerbahçe 89-80 Tunus Milli Takımı


Limoges CSP 84-75 Fenerbahçe


AX Milan 79-74 Fenerbahçe


Dinamo Sassari 95-86 Fenerbahçe


Maccabi FOX Tel Aviv 60-65 Fenerbahçe


Fenerbahçe 84-79 AX Armani Exchange Olimpia Milan


Fenerbahçe 86-76 CSKA


Fenerbahçe 94-92 Maccabi


Panathinaikos 85-80 Fenerbahçe



Herbalife Gran Canaria'da son durum


Euroleague'in yeni temsilcisi, yaz döneminde kadrosunu tecrübeli isimlerle takviye etmeye çalıştı. Başantrenörlük pozisyonunda göreve İspanya'nın tecrübeli koçlarından biri olan ve daha önce de Canaria için çalışan Salva Maldonado getirildi. Maldonado, son iki sezonda Estudiantes takımında görev yapmıştı. Takımın oyuncu kadrosuna dahil olan önemli isimler ise D.J. Strawberry (Beşiktaş), Kim Tillie (Olympiacos), Luke Nelson (Betis), Christopher Evans (Monaco), Clevin Hannah (Murcia) ve Alex Madsen (USK Prag) oldu. Gal Mekel, Nicolas Brussino, DJ Seeley, Nikola Radicevic ve Pablo Aguilar ise takımdan ayrıldı.


Gran Canaria'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Guardlar: Albert Oliver, Clevin Hannah, Luke Nelson


Forvetler: DJ Strawberry, Marcus Eriksson, Xavier Rabaseda, Pauli Orioli, Christopher Evans, Alex Madsen, Kim Tillie, Eulis Baez


Pivotlar: Anjezs Pasecniks, Ondrej Balvin, Lucas Fischer

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