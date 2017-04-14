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14 Nisan 2017 19:08

Fenerbahçe finalde

Rusya’da düzenlenen FIBA Kadınlar Euroleague Final Four’da UMMC Ekaterinburg’u 70-61 mağlup eden Fenerbahçe finale yükseldi.

Fenerbahçe finalde

14 Nisan 2017 19:08


Fenerbahçe 16 Nisan Pazar günü oynanacak final maçında, Dinamo Kursk - USK Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Salon: Divs Arena


Hakemler: Jasmina Juras xx, Michele Rosi xx, Marko Vuckovic xx


Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen xx 4, Quigley xxx 17, Lavender xxx 21, Parker xx 4, Verameyenka xxx 13, Gruda x 5, Ayşe Cora x, Pelin Bilgiç xx 6, Esra Ural x, Melis Gülcan xx, Melisa Korkmaz xx


Başantrenör: Fırat Okul


UMMC Ekaterinburg: Toliver xx 7, Nolan xx 2, Taurasi xxx 26, Lyttle xx 6, Griner xx 7, Meesseman x 2, Baric xxx 11, Torrens x, Vieru xx, Arteshina x


Başantrenör: Olaf Lange


1. Periyot: 10-14 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 28-33 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 49-46 (UMMC Ekaterinburg lehine)


Beş faulle çıkan: Verameyenka (Fenerbahçe)




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