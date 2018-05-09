Fenerbahçe finalde

com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisinde karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyesi’ni 77-74 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve adını finale yazdırdı.

Sarı-lacivertli ekibin finaldeki rakibi; Yakın Doğu Üniversitesi-Çukurova Basketbol eşleşmesinden turu geçecek takım olacak.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Özlem Yalman xx, Abdullah Koputan xx, Seyhan Topaloğlu xx

Fenerbahçe: Verameyenka xxxx 20, Birsel Vardarlı Demirmen xx 10, Tuğçe Canıtez x 3, Vaughn xx 13, Sottana x, Ayşe Cora xx 10, Esra Ural Topuz x, Plum xxx 18, Pelin Bilgiç x

Başantrenör: Valerie Garnier

Hatay Büyükşehir Belediyesi: Bahar Öztürk xx 14, Devran Tanaçan x, Abdelkader x 7, Mitchell xx 14, Paris xx 16, Snytsina xx 12, Merve Aydın x 8, Özge Yavaş x 3

Başantrenör: Aikaterini Chatzidaki

1. Periyot: 20-20

Devre: 34-34

3. Periyot: 52-56 (Hatay Büyükşehir Belediyesi lehine)

5 faulle çıkan: 39.35 Özge Yavaş (Hatay Büyükşehir Belediyespor)