Fenerbahçe, Galatasaray maçı için kampa girdi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 11.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda yarın Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamlayıp, kampa girdi.
Can Bartu Tesisleri'nde antrenör Erwin Koeman yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 gruba ayrılan oyuncular dar alanda gerçekleştirdikleri top kapma ve pas çalışmalarının ardından antrenmanı taktiksel bireysel çalışmalarla tamamladı.
Bu antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.