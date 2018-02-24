Fenerbahçe galibiyet sayısında önde

kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, geride kalan 123 maçın 46’sını kazanırken, 38 müsabakada ise mağlup oldu. 39 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, galibiyet sayılarında siyah-beyazlılara karşı 46-38 önde. Sarı-lacivertliler, ligde Beşiktaş ile oynadığı 123 müsabakada 46 galibiyet ve 38 mağlubiyet alırken, 39 karşılaşma ise berabere bitti. Kanarya, siyah-beyazlılar ile Süper Ligd’e oynadığı son dokuz maçın sekizinde ise yenilmedi. Fenerbahçe, bu mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kartal’a karşı bu süreçteki tek yenilgisini 27 Eylül 2015’te deplasmanda 3-2’lik skorla alan sarı-lacivertli takım, yine ligde oynadığı son 15 derbi maçında da 7 galibiyet, 8 beraberlik aldı ve mağlup olmadı. Fenerbahçe, bu maçların dokuzunda kalesini gole kapatırken, sadece üç müsabakada rakip ağlara gol atamadı.

Kocaman kaybetmiyor

Aykut Kocaman, Şenol Güneş ile Süper Lig’de karşı karşıya geldiği 8 derbi maçının 5’ini kazanırken, sadece 1 kez mağlup oldu. 2 maç ise berabere sonuçlandı. Aykut Kocamanlı Fenerbahçe, ligde 15 maçtır da kaybetmiyor.

Fenerbahçe ilk golü atınca kazanıyor

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’de oynadığı karşılaşmalarda ilk golü kaydettiği 14 müsabakada tam 12 kez sahadan galip ayrıldı. Bu maçların 2’sinde de berabere kalan sarı-lacivertli ekip, rakiplerine galibiyet şansı tanımadı. Kanarya, ilk golü yiyerek geriye düştüğü 7 karşılaşmada ise skoru lehine çeviremedi. Bu mücadelerde 5 defa beraberliği sağlayabilen Fenerbahçe, 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.