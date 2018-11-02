Fenerbahçe geriden geldi

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe 2-0 geriden geldiği maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı müsabakada sarı-lacivertli ekip geriden gelerek skoru eşitledi. 2-0 geriye düştüğü müsabakadan Valbuena ve Jailson'un golleriyle skoru eşitleyen Fenerbahçe sahadan beraberlikle ayrılmayı başardı. Maça kötü başlayan sarı-lacivertliler Valbuena etkisiyle oyun anlamında eşitliği getirirken skorda da istediğini aldı.