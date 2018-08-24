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24 Ağustos 2018 12:58

Fenerbahçe, Göztepe karşısında galibiyet arıyor

Spor Toto Süper Lig’in 3.

Fenerbahçe, Göztepe karşısında galibiyet arıyor

24 Ağustos 2018 12:58

haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor mağlubiyetini unutturmak istiyor.


2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor. 49. Kez karşılaşacak iki takımda daha önce 48 kez karşılaşmış, bu müsabakaların 22’sini sarı-lacivertliler kazanırken, 7’sini Göztepe kazanmış ve 19 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştı.



Fenerbahçe’de goller duran toplardan


Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’nin attığı son 3 gol duran toplardan geldi. Sarı-lacivertli ekip oynadığı müsabakalarda 2 kez penaltıdan ve 1 kez kornerden golü buldu. Fenerbahçe’nin deplasmanda attığı son dokuz gol yabancı oyunculardan geldi. Sarı-lacivertli formayla bir Süper Lig deplasmanında gol atan son yerli isim Şener Özbayraklı’nın Kasımpaşa karşısında attığı gol oldu.



Fenerbahçe pas istatistiğini arttırdı


Fenerbahçe, yeni sezonda pas istatistiklerini arttırdı. Geçtiğimiz sezon daha az isabetli pas yapan sarı-lacivertli ekip bu sezon ilk 2 haftada yaptığı 935 isabetli pasla Kayserispor’un ardından (940 pas) ikinci sırada yer aldı.



Sakat ve cezalılar


Fenerbahçe’de cezalı futbolcu bulunmazken, İsmail Köybaşı ve Aatif Chahechouhe’nun sakatlıkları dolayısıyla Göztepe karşısında forma giyemeyecek.




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