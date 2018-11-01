Fenerbahçe, Gürol Demirezen ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, altyapıdan 2003 doğumlu Gürol Demirezen ile profesyonel sözleşme imzaladı. İmza törenine Sportif Direktör Damien Comolli ile A Takım Yardımcı Antrenörü ve Futbol Altyapı Teknik Koordinatörü David Badia Cequer katıldı.

Daha çok çalışacağını belirten Gürol Demirezen, kulüp televizyonuna yaptığı konuşmada, "Profesyonel sözleşmeye imza attığım için çok mutluyum. Her şey güzeldi, şimdi daha güzel oldu. Daha çok çalışarak, üstüne koyacağım. Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım. A takım için daha erken ama oraya gidebilmek için her şeyi yapacağım" dedi.

Fenerbahçe Futbol Altyapı Koordinatörü David Badia Cequer ise, "Çok memnunum. Çok potansiyeli olan bir oyuncu. Kendisi, altyapıdan daha çok isim çıkaracağımızın da göstergesi. Hala geçmesi gereken uzun bir yol var. Gerekli, disiplin çalışma ve gayretle Fenerbahçe için oynayabileceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı