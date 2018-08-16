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16 Ağustos 2018 13:35

Fenerbahçe hazırlıklara başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 2.

Fenerbahçe hazırlıklara başladı

16 Ağustos 2018 13:35

haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında 18 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenman, saat 10.30’da başladı. Benfica maçında ilk 11’de görev alan oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptılar. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldı. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının devamında yapılan çift kale maçla antrenman noktalandı.




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