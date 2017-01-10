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10 Ocak 2017 18:13

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

10 Ocak 2017 18:13

IHAAW180803-SPO/10-01-2017 - Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü (Fotoğraflı) Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort ANTALYA (İHA) - Fenerbahçe kamp hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü. Sarı-Lacivertliler’in antrenmanında, Hollanda’ya giden Robin van Persie yer almadı. Aatıf ise takımla çalıştı. Antalya Belek’te kamp hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, akşam yaptığı idmanla çalışmalarına devam etti. Sağanak yağış ve fırtına altında yapılan idmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde düz koşu ile başlayan antrenman, top kapma çalışması ile devam etti. Sarı-lacivertli futbolcular idmanın son bölümünde çift kale maç yaptı. Denizlispor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanan ve sol arka adalesinde yırtık tespit edilen Volkan Şen ile dedesinin rahatsızlığı nedeniyle Holanda’ya giden yıldız futbolcu Robin van Persie antrenmanda yer almadı. Uygar Mert Zeybek düz koşu yaparken, kampa yeni katılan Aatıf Chahechouhe özel program dahilinde çalıştı. (DG-BM-S) 10.01.2017 18:14:23 TSI NNNN



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