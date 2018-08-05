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05 Ağustos 2018 13:54

Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Benfica maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

05 Ağustos 2018 13:54


UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk karşılaşmasında, 7 Ağustos Salı günü, Da Luz Stadı’nda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü. Ardından çift kale maç yapan oyuncular, bireysel ve taktiksel çalışmalarla idmanı tamamladı.


Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanı ile sürdürecek.




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