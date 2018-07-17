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17 Temmuz 2018 16:17

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni sezon çalışmaları kapsamında İsviçre’nin Lozan kentinde kamp yapan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor

17 Temmuz 2018 16:17


Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda dar alanda pas organizasyonları çalışıldı. Ardından kanat organizasyonları ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman taktiksel çalışmalarla sona erdi.


Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında 18 Temmuz Çarşamba günü TSİ 18.00’da Fulham ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler Fulham ile oynayacağı karşılaşmanın ardından İsviçre kampını tamamlayarak İstanbul’a dönecek ve hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde sürdürecek.




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