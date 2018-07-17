Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor

Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda dar alanda pas organizasyonları çalışıldı. Ardından kanat organizasyonları ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında 18 Temmuz Çarşamba günü TSİ 18.00’da Fulham ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler Fulham ile oynayacağı karşılaşmanın ardından İsviçre kampını tamamlayarak İstanbul’a dönecek ve hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde sürdürecek.