Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i konuk edecek olan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. İdari kararla kadro dışı bırakılan Benzia idmanda yer almadı.

Fenerbahçe, Anderlecht maçının hazırlıklarını tamamladı. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen antrenmana idari kararla kadro dışı bırakılan Benzia idmanda yer almadı. Teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde yapılan ve 1,5 saate yakın süren antrenmanda Anderlecht karşılaşmasının son taktik çalışması gerçekleşti. Düz koşu ve 5'e 2 top kapma çalışmasının yapıldığı antrenmanın basına kapalı bölümünde ise çift kale maç gerçekleşti.