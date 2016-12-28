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28 Aralık 2016 10:37

Fenerbahçe ile Olympiakos arasında 11. randevu

Fenerbahçe ile Olympiakos arasında 11. randevu

28 Aralık 2016 10:37

Fenerbahçe, THY Euroleague’in 15. haftasında Yunanistan deplasmanında karşılaşacağı Olympiakos ile 11. kez karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, THY Euroleague’in 15. haftasında yarın TSİ 22.00’de deplasmanda Yunan ekibi Olimpiakos ile karşılaşacak. Ligde 14 hafta geride kalırken sarı-lacivertliler; 9 galibiyet, 5 mağlubiyetle averajla 6. sırada yer alırken, aynı galibiyet sayısına sahip Yunan ekibi ise averajla 3. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, zirve takibini sürdürüyor
Ligde iki maçlık mağlubiyet serisini Rusya deplasmanında CSKA Moskova’yı 95-79’luk skorla mağlup ederek bozan Fenerbahçe, zirve takibini sürdürüyor. Ligin ilk yarısının son haftasında zorlu Yunanistan’dan deplasmanına gidecek olan sarı-lacivertliler, galibiyet hedefliyor.

11. randevu
Fenerbahçe ile Olympiakos, Euroleague’de bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, parkeden 4 kez galip ayrılırken, Yunan ekibi ise 6 kez rakibini mağlup etti. İki takım en son 2014-2015 sezonunda Yunanistan’da karşılaşmış, sarı-lacivertliler 73-64 mağlup ayrılmıştı.

İstatistiklerle iki takım
Fenerbahçe, Euroleague’de 79.1 sayı, 36.9 ribaund ve 14.7 asist ortalamasıyla oynarken, Olympiacos ise 77.7 sayı, 32.9 ribaund ve 17.7 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlileri 12.2 sayı ortalamasıyla oynayan Ekpe Udoh sırtlarken, Yunan ekibini ise 13.3 sayı ortalamasıyla Vassilis Spanoulis katkıda bulunuyor.



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