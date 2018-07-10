Fenerbahçe ilk etap çalışmalarını tamamladı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri’nde, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 10.30’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 ayrı grup halinde dar alanda yapılan top kapma ve pas çalışmasının ardından idman, yarı sahada yapılan taktiksel maçlarla noktalandı.

Bu antrenmanla yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Fenerbahçe, hazırlıkların ikinci etabını oluşturan İsviçre kampı için bugün saat 15.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Lozan’a hareket edecek.