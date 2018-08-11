Fenerbahçe ilk maçında galip

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe sezonun ilk maçında Bursaspor’u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın 16. dakikasında Ekong’un golüyle Bursaspor 1-0 öne geçti. 20. dakikada kazanılan penaltıda Fenerbahçe, Giuliano ile beraberliği yakaladı. Maçın 30. dakikasında organize ataklarla rakip sahaya hücum eden sarı-lacivertliler Josef de Souza ile skoru 2-1’e getirdi ve müsabaka bu skorla sonuçlandı. Sarı-lacivertli ekip oyun içerisinde gösterdiği iyi performansla taraftarın beğenisini kazanırken UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda oynanacak olan Benfica maçı öncesinde olumlu bir futbol sergiledi.