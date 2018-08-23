Fenerbahçe Josef’i KAP’a bildirdi

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, 29 yaşındaki futbolcu Josef De Souza’nın Suudi Arabistan Kulübü Al Ahli SC’ye transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı. Fenerbahçe’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Josef de Souza’nın Suudi Arabistan Kulübü Al Ahli SC’ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

3 sezondur Fenerbahçe’de görev yapan Brezilyalı futbolcu, 134 mücadelede sarı-lacivertli formayı terletti.