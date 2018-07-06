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06 Temmuz 2018 13:50

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kiah Stokes’i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, WNBA’de New York Liberty ekibinde oynayan Amerikalı basketbolcu Kiah Stokes ile anlaştı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kiah Stokes’i kadrosuna kattı

06 Temmuz 2018 13:50


Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Bria Hartley ve Cecilia Zandalasini’nin ardından kadrosuna WNBA’de New York Liberty ekibinde mücadele eden Amerikalı basketbolcu Kiah Stokes’i kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sarı-lacivertlilerin Stokes’i 3 yıllığına renklerine bağladığı belirtildi.


Geçtiğimiz sezon BOTAŞ’ta forma giyen Amerikalı basketbolcu, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde 13.0 ribaund ortalamasıyla bu alanda zirvede yer almıştı.




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