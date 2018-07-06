Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kiah Stokes’i kadrosuna kattı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Bria Hartley ve Cecilia Zandalasini’nin ardından kadrosuna WNBA’de New York Liberty ekibinde mücadele eden Amerikalı basketbolcu Kiah Stokes’i kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sarı-lacivertlilerin Stokes’i 3 yıllığına renklerine bağladığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon BOTAŞ’ta forma giyen Amerikalı basketbolcu, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde 13.0 ribaund ortalamasıyla bu alanda zirvede yer almıştı.