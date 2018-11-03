İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe kafilesi, taziye için hastaneye gitti

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini seyretmek için geldiği statta rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede vefat eden sarı-lacivertli taraftar Koray Şener için, taraftarların ardından derbinin bitmesiyle birlikte futbolcular ve yöneticiler hastaneye gitti.


Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Kocaeli'nden gelen Koray Şener tribünde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. İlk yarı boyunca tribünde sessiz bir şekilde oturan Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarının bitmesiyle birlikte stadı terk ederek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmişti. Derbinin bitiş düdüğünün ardından yöneticiler ve futbolcular da hastaneye giderek Koray Şener'in yakınlarına taziye dileklerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.