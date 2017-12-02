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02 Aralık 2017 18:26

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 14.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

02 Aralık 2017 18:26

haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmaları ve çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.


Öte yandan tesislere gelen asbaşkanlardan Ali Yıldırım, Nihat Özbağı, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat antrenmanın bir bölümünü takip ettiler.


Bu antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.




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