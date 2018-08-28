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28 Ağustos 2018 14:18

Fenerbahçe, Kayseri hazırlıklarını sürdürdü

Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarından mağlubiyetle ayrılarak ligde 3 puanda kalan Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Kayseri hazırlıklarını sürdürdü

28 Ağustos 2018 14:18


Spor Toto Süper Lig’e Bursaspor galibiyetiyle başlayan ancak ardından oynadığı Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarından puansız ayrılan Fenerbahçe, taraftarı önünde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çalışma 3 ayrı grup halinde gerçekleştirilen 5’e 2 top kapma ve pas idmanlarıyla devam etti. Sarı-lacivertliler hücum varyasyonlarının ardından çift kale maç yaptı.




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