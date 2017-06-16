Sarı-lacivertliler, karşılaşma sonunda kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu’nun elinden aldı.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 2016-2017 Sezonu’nu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe, kupasını aldı. Bu sezon Euroleague şampiyonluğunu kazanan ve Basketbol Süper Ligi’nde de üst üste 2. kez şampiyon olan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından kupasını aldı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu, Fenerbahçeli basketbolculara önce madalyalarını verdi, ardından da iki isim Fenerbahçe Kaptanı Melih Mahmutoğlu’na kupayı verdi.

Fenerbahçe’ye final serisinde 4-0 kaybeden Beşiktaş Sompo Japan’a 2.’lik şiltini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Özden Pelister verdi. Final serisinin en değerli ismi ise Fenerbahçe’li Bogdan Bogdanovic oldu. Bogdanovic’in ödülünü Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu verdi.