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Fenerbahçe ligde en çok kaybeden 2. takım

Spor Toto Süper Lig’in 7.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında dün akşam deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, Akhisarspor ile birlikte ligde en çok maç kaybeden ikinci takımı olarak dikkat çekti.


Sezona beklentilerin uzağında başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında dün akşam deplasmanda oynadığı mücadelede Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, bu yenilgiyle birlikte 7 haftalık periyotta 4. mağlubiyetini alarak, ligde Akhisarspor ile birlikte BB Erzurumspor'un ardından en çok maç kaybeden kaybeden ekipler oldu. Doğu Anadolu temsilcisi 5 mağlubiyet alırken, onu 4 yenilgiyle Fenerbahçe ve Akhisarspor takip etti.

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