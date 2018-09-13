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Fenerbahçe Metin Oktay'ı unutmadı

Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray’ın efsane futbolcusu Metin Oktay’ın ölümünün 27.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray'ın efsane futbolcusu Metin Oktay'ın ölümünün 27. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.


Fenerbahçe, Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ın ölüm yıl dönümünü unutmadı. Sarı-lacivertliler, resmi sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında şu ifadeleri kullandı:


"Galatasaray Spor Kulübü'nün ve Türk futbolunun efsane futbolcularından Metin Oktay'ı, vefatının 27. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz."

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