Fenerbahçe, milli oyuncularından yoksun Trabzonspor mesaisini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 14.00'te başladı. Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından çeşitli parkurlardan oluşan dayanıklılık koşusuyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan pas organizasyonları ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.