Fenerbahçe moral buldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika ekibi Anderlecht'i 2-0 mağlup ederek moral buldu.

Ligde aldığı kötü sonuçlarla zor günler geçiren ve Galatasaray ile oynanan derbide sarı-lacivertli taraftar Koray Şener'in vefat etmesi sonucu moralsiz olan Fenerbahçe, Anderlecht moral buldu. Sarı-lacivertliler 71. dakikada Valbuena ve 74. dakikada Frey'in golleriyle galip gelerek gruptaki puanını 7'ye yükseltti ve 9 puanlı Dinamo Zagreb'in ardından 2. sırada yer aldı.