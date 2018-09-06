Fenerbahçe, Nesine.com ile sponsorluk imzaladı

com ile resmi bahis sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Fenerbahçe, Nesine.com ile resmi bahis sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı. Törene Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Karaçam, Nesine.com Yönetim Kurulu Başkanı Halit Gülbakanoğlu katıldı. Sponsorluk töreninde konuşan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Karaçam, kendileri için önemli bir sabah olduğunu ifade ederek, “Bunu da Nesine.com Başkanı Halit Gülbakanoğlu ile paylaşmaktan gurur duyuyorum. Fenerbahçemiz yeni yönetimiyle beraber çok önemli bir döneme girdi. Türkiye’nin çok güç bir döneminde sorumluluk altına girdi. Bu dönemde de finansal açıdan çok büyük badireler atlatmaktayız. Bu badireleri atlatmaya da devam edeceğiz. Daha önceki toplantılarda başkanımızın camiaya seslenişinde anlattığı gibi Fenerbahçe Spor Kulübü’nün içinde bulunduğu sıkıntıları bütün ayrıntılarıyla paylaşmaya çalıştık. 2023’e kadarki gelirlerimizin büyük bir kısmı harcanmış durumda. Stat gelirleri, yayın gelirleri, sponsorlukların belirli bölümleri kullanılmış durumda. Bu yapı içinde yeni sponsorları büyüme gelişme stratejik bir çıkış yolu gördük. Nesine.com Fenerbahçemizin uzun yıllardır beraber olduğu çok değerli bir marka. Sadece bu markayla değil, diğer markalarla da önemli adımlar atacağız. Biz bu sponsorluk konusunu uzun vadeli bir evlilik olarak da görüyoruz. Buradaki bütün amacımız bu değerli markaların ihtiyaç ve beklentilerinin kulübümüz tarafından karşılanmasını sağlamalıyız. Bundan sonraki haftalarda sponsorluk anlaşmaları bizlerle birlikte yeni anlaşmaların devreye girmesiyle yayılacak” diye konuştu.

“Stratejimiz iddialı hedefler peşinde koşmak”

Uzun vadeli stratejilerinin iddialı hedefler peşinde koşmak olduğunu vurgulayan Karaçam, “Buradaki hedefimiz dünya çapında sponsorluk konusunda en önde gelen 20 kulübün içine girmek. Biz özellikle içinde bulunduğumuz mali koşullarda sıkıntılı dönemlerden geçeceğiz. İnşallah 3-4 sene sonra kendi faaliyetlerimizin çok büyük kısmını sponsorluklarla karşılayacağız. Stat gelirlerimizin büyük kısmı Türk Lirası. İçinde bulunduğumuz dönemde kurlardan ne durumda olduğunu görüyoruz. Onun için bu tür anlaşmalar ileriye dönük ihtiyaçların karşılaması anlamında çok önemli” şeklinde konuştu.

“Önümüzdeki hafta itibariyle sponsorluk anlaşmaları olacak”

Karaçam, Fenerbahçe isminin geçtiği her noktayı reklam ve tanıtım açısından değerlendirme gayreti içinde olduklarını dile getirerek, "Çok sayıda arkadaşımız bu işlerle alakalı çalışıyorlar. Biz daha 3. ayımızı bitirdik 4. aya girdik. Transfer sezonu içinde olmamız çok sayıda konuya zaman ayıramamıza neden oldu. Alternatifi değerlendirmek durumundasınız. Önümüzdeki haftalardan itibaren sponsorluk anlaşmalarının devreye girdiğini göreceksiniz” dedi.

“Keşke bütçeyi daraltabilseydik”

Bütçeyi daraltmayı çok istediklerini anlatan Karaçam, “Ama mümkün değil. Borçlarımızın yüzde 80’i döviz üzerinden. Maalesef hazirandan bu yana da Türk Lirası değer kaybediyor. Bu da borç farkını açtı. Bizim de bunu karşılamak durumunda olduğumuzu biliyoruz. Tam resmi göremedik. Süreç devam ediyor. Bu sene işimizin çok çok daha zor olacağını görüyoruz. Olumlu bir seyre girmemiz mümkün değil. Bu seneyi atlatmamız önemli. 2018-2019 sezonunun ihtiyaçları onların içinde yok. Bizim gelecek yıl gelirlerimiz geçmiş dönemlerde harcandı. Ülkemizin bu kadar zor bir dönemden geçtiği noktada Fenerbahçe de bunu yaşayacak. Herkes bu konuyla ilgili çalışıyor. Bu zor günleri geçeceğiz. Ama kolay değil” açıklamasını yaptı.

Halit Gülbakanoğlu: “Fenerbahçe ile 6-7 yıllık bir çalışmamız var”

Nesine.com Yönetim Kurulu Başkanı Halit Gülbakanoğlu ise, “Nesine.com Spor Toto teşkilatında lisanslı olan lider bahis firması. Fenerbahçe’nin dışında Türk sporuyla 2009 yılında başladığımız bir hayat var. Birçok kulübe sponsorluk yapıyoruz. Fenerbahçe ile 6-7 yıldır süre gelen bir çalışmamız var. Kimi yıllarda göğüs kimi yıllarda farklı opsiyonlarda sponsorluk yaptık. Biz de bahiste yeni bir döneme girerken 3 yıllık bir anlaşma yaptık. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Bu ilk sponsorluğun havayı değiştireceğini umuyorum. Türkiye’de şans oyunları devlet eliyle oynatılıyor. Resmi bahis sponsorluğunda bu ismi Fenerbahçe’nin yanında kullanma hakkı sadece bizde olacak. Kale arkalarında antrenman sahalarında futbolcularla organizasyonlarda olacağız. Fenerbahçe’nin yanında sadece spor bahsinde Nesine’yi görebileceksiniz” şeklinde konuştu.