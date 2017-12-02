Fenerbahçe, Paşa’ya evinde kaybetmiyor

haftasında sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek olan Fenerbahçe, rakibine evinde 6 maçtır kaybetmiyor.

haftasında evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, mavi-beyazlılarla Ülker Stadyumu’nda oynadığı son 6 maçı kaybetmedi. Son olarak 28 Aralık 2009’da Kadıköy’de oynanan seyircisiz maçta Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, bu müsabakadan sonra oynanan 6 maçın 5’ini kazanıp 1’inde berabere kalmıştı. Süper Lig’de 29. kez karşılaşacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe 22 galibiyet, 3 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Lig tarihinde Paşa’ya en çok gol atan takım olan Fenerbahçe, oynanan 28 maçta 65 defa rakip ağları sarstı. Kasımpaşa bu maçların sadece 4’ünde kalesinde gol görmedi.