Fenerbahçe, salonda çalıştı

haftasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı ikinci antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 16.30’da başladı. Sarı-lacivertliler, salonda 1 saat süreyle kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaparak günün ikinci antrenmanını da tamamladı. f

Fenerbahçe, yarın tesislerde yapacağı çalışmayla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve aynı gün akşam saatlerinde özel bir uçakla İzmir’e hareket edecek.