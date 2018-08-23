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23 Ağustos 2018 18:24

Fenerbahçe, salonda çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 3.

Fenerbahçe, salonda çalıştı

23 Ağustos 2018 18:24

haftasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı ikinci antrenmanla devam etti.


Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 16.30’da başladı. Sarı-lacivertliler, salonda 1 saat süreyle kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaparak günün ikinci antrenmanını da tamamladı. f


Fenerbahçe, yarın tesislerde yapacağı çalışmayla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve aynı gün akşam saatlerinde özel bir uçakla İzmir’e hareket edecek.




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