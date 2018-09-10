Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile maçın hazırlıklarını salonda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bugün öğle saatlerinden sonra yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde saat 14.30'da başlayan idmanda oyuncular salonda yaptıkları kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla günü tamamladı.